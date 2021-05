Due panchine "letterarie" presto abbelliranno le piazze di Sant'Ambrogio sul Garigliano. L'amministrazione comunale, infatti, ha aderito a un bando regionale e ha ottenuto l'assegnazione di due panchine "parlanti" destinate a creare momenti di aggregazione e di riflessione letteraria. Ma ora il sindaco Sergio Messore e gli amministratori fanno appello alla popolazione: «Abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri concittadini! Per questo, sabato pomeriggio alle 17.30 presso l'edificio scolastico si terrà un incontro per elaborare un'idea al fine di abbellire le due panchine».

Intanto, tra i luoghi prescelti per la loro collocazione ci sarebbe piazza Cadorna, in prossimità del monumento ai caduti e alla lapide che ricorda il rimpatrio dei resti mortali dei due soldati ambrosiani che erano sepolti in Germania e dove si trova anche la ex cappella Sant'Antonio che oggi ospita i matrimoni civili e le manifestazioni storiche.