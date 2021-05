Una scena da Far West nel cuore della città, proprio dove la gente si ferma a guardare lo splendore della cascata grande. E in pieno giorno. Botte da orbi ieri pomeriggio nel centro di Isola del Liri, una rissa finita con un arresto e vetri di un ristorante infranti, sedie lanciate in aria e urla. Poi si è passati alle mani. Tanta la paura per chi si è trovato a passare in quel momento in via Cascata o chi transitava sul ponte di fronte alla cascata.

Sul posto si è subito precipitata la macchina dei soccorsi. Sono arrivate due ambulanze e diverse pattuglie dei carabinieri. I fatti si sono consumati poco distante la sede della polizia locale, a due passi da corso Roma. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe che tre cittadini di etnia rom, dopo aver pranzato nel ristorante "L'Osteria del pesce", non abbiano voluto saldare il conto. Ci sarebbe stato perciò un primo diverbio con il proprietario del locale, poi sarebbero giunti sul posto alcuni "rinforzi" chiamati dai rom e a quel punto sarebbe scattata una vera e propria aggressione fisica ai danni del titolare. Tutto è avvenuto sotto lo sguardo esterrefatto dei passanti, basiti per tanta violenza.

Ad aver bisogno delle cure dei sanitari del 118 è stato il padre del proprietario del ristorante, inaugurato solo pochi giorni fa, che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora per le cure del caso. A sirene spiegate sono giunte sul posto diverse pattuglie dei carabinieri. Due dei tre rom sono fuggiti, mentre il terzo, il sorano Costantino Di Silvio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Infatti all'arrivo dei carabinieri si è scagliato anche contro di loro aggredendoli. Da qui l'accusa che ha fatto scattare le manette ai polsi dell'uomo.

Proprio i militari dell'Arma stanno conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio che cosa è accaduto nel ristorante e i motivi che hanno scatenato la brutale aggressione al ristoratore, mentre è in corso una serrata caccia all'uomo per rintracciare gli altri due rom fuggiti dopo aver sfasciato il locale. «Isola è diventata terra di nessuno - ha commentato il consigliere di minoranza Diego Mancini - Gli isolani chiedono sicurezza e tranquillità».