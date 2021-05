Federico Saggese è morto ieri mattina all'spedale Santa Scolastica dove era ricoverato da giorni. Aveva il Covid e ha combattuto come un leone fino alla fine, poi ieri non e l'ha fatta. La notizia della sua morte ha lasciato tutto profondamente scossi, che stesse male si sapeva, ma tutti speravano di vederlo spuntare davanti al Comune come sempre. Federico aveva perso il figlio Lorenzo in un incidente tre anni fa, ma era sempre molto presente in tutte le attività dell'associazione che in memoria del giovane hanno fondato i suoi amici. Manifestazioni di sport, di solidarietà. Un modo speciale per mantenere vivo il ricordo del suo ragazzo.

«Un'altra terribile notizia ha funestato la nostra mattinata al Comune di Cassino - ha dichiarato il sindaco - La morte di Federico Saggese, dipendente comunale, funzionario del settore commercio, e per questo molto conosciuto in tutta la città, ci ha davvero rattristato. Federico, già colpito dalla morte del figlio Lorenzo tre anni fa, lavorava da tantissimo tempo al Comune e proprio quest'anno sarebbe andato in pensione.

È il secondo dipendente comunale che viene a mancare in questo anno tragico a causa del Covid. A tutta la famiglia di Federico Saggese giunga la vicinanza mia e di tutta l'amministrazione comunale».

L'assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Arianna Volante, presso il cui assessorato Federico Saggese era impegnato nella sua qualità di funzionario, ha detto: «Non riesco ancora a realizzare di non vederlo più varcare la porta dell'assessorato; che non lo vedrò più seduto alla sua scrivania, tra il disordine delle sue carte. Federico se ne è andato. Ho sperato sino alla fine che quella telefonata non mi arrivasse. Da quando ho cominciato questa mia avventura di assessore, mi è stato sempre accanto con la sua esperienza e con la sua squisita disponibilità. Il dolore è tanto grande, quanto il vuoto che lascia».

E il consiglio comunale in programma ieri pomeriggio è tato rinviato in segno di lutto, a renderlo noto il presidente Barbara Di Rollo. Alle ore 17 è stato fatto solo fatto l'appello per dichiarare la seduta deserta. Una decisione presa dalla Di Rollo dopo essersi consultata con i capigruppo ed ha condiviso con loro la decisione. «La morte di Federico Saggese ci rattrista - dice la Di Rollo - Abbiamo tutti sperato che ce la facesse. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Era una persona onesta, signorile nei modi, rispettosa di tutti. Quest'anno sarebbe andato in pensione, dopo tanti anni di lavoro alle dipendenze del nostro Comune, dapprima come vigile urbano, poi come funzionario amministrativo. Era benvoluto. La morte del figlio Lorenzo lo segnò molto, anche se seppe portare il dolore con silenziosa dignità. Ai suoi cari, le condoglianze mie e dell'intero Consiglio Comunale che ho l'onore di presiedere».

Una notizia davvero dolorosa, era facile incontrare Federico nei corridoi del Comune intento a spostarsi da un ufficio all'altro, punto di riferimento per tantissimi cittadini, anche da Confcommercio Lazio Sud è arrivato un messaggio di profondo cordoglio. Il funerale oggi alle 16.30 a Sant'Antonio.

Non ci sono consolazioni in casi come questi, Federico aveva già dato alla vita, era stato messo a dura prova, così come tutta la sua famiglia. Era giovane, amava i giovani, gli amici di Lorenzo lo consideravano tutti un po' come un papà e lui era sempre presente. Oggi a piangerlo non solo la famiglia, ma l'intera comunità. E, forse, l'unica consolazione che può dare un senso a questo infinito dolore è immaginare che ora Federico abbia ritrovato il suo amato Lorenzo e che insieme, ovunque vogliamo immaginarli, ora stiano sorridendo finalmente insieme, a prendersi gioco di tutti noi qua.