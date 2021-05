I vantaggi e le possibilità offerte dalla convenzione con Cassa Depositi e Prestiti nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere infrastrutturali da realizzare, potendo contare su un servizio di consulenza tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria. E l'esempio della Provincia di Frosinone che l'Upi Lazio porterà come modello di partenariato efficiente ed estremamente funzionale.

È stato questo l'oggetto del webinar organizzato ieri, dalle 14 alle 16 in videoconferenza, dall'Upi Lazio, in collaborazione con CdP, attraverso la nuova unità dedicata di Sviluppo Infrastrutture. Un supporto alla PA con un servizio di consulenza su misura e gratuito, per accelerare la realizzazione delle infrastrutture ed ottimizzare le modalità di intervento.