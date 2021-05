Buone notizie per le aree di crisi complessa Frosinone e Rieti. La Regione, infatti, ha firmato il nuovo accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali. Sono state stanziati fondi per un totale di 28 milioni e 253mila euro così ripartiti: 21.150.000 euro destinati alla mobilità in deroga; altri 7.103.880,32 riservati alla Cigs per le aree di crisi complessa. Il trattamento di mobilità in deroga avrà una durata per tutto il 2021 e questo permetterà l'aggancio anche al 2022. Un aspetto fondamentale dell'accordo è che il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all'attivazione di un percorso di politica attiva, finalizzato al reinserimento del lavoratore, pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.





