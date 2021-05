Sabato e domenica nel Lazio "open day" con il vaccino AstraZeneca. Con ticket virtuale (sulla piattaforma dedicata) per gli over 40, cioè per tutti quelli nati prima del 1981. Saranno 21 i siti operativi tra Roma e le altre province. Spiega l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato: «Hub, modalità e orari saranno comunicati nei prossimi giorni». Per quanto riguarda la provincia di Frosinone l'open day si svolgerà sicuramente nell'hub vaccinale di Torrice, quello della Prima Sole Components: 4.000 metri quadrati, 1.000 dei quali al coperto. In quella struttura si somministrano quotidianamente 500 dosi di vaccino Pfizer al giorno: decine di desk e otto linee di fornitura.

Naturalmente sia sabato che domenica continueranno ad essere somministrate le dosi Pfizer prenotate. Oltre a quelle di AstraZeneca. Molto probabilmente saranno stabilite fasce orarie diverse. Ma è anche possibile che ci siano altri punti di somministrazione per l'open day dedicato ad AstraZeneca. Si sta pensando, per esempio, a 5-6 hub vaccinali già utilizzati dai medici di famiglia. In altrettanti Comuni della nostra provincia.