Incidente mortale sull'asse attrezzato.

Sul posto sono intervenuti il personale medico, i poliziotti per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco. È successo dopo le 11. Il tratto di strada dall'altezza della rotatoria del Carrefour in direzione Ferentino è stato chiuso al traffico veicolare.