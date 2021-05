Mascherina durante le udienze, il giudice di pace Emilio Manganiello spiega le sue ragioni alla luce dell'articolo pubblicato da Ciociaria Oggi il 6 maggio. L'avvocato Manganiello, richiamando il protocollo stipulato tra il presidente del tribunale Paolo Sordi e l'ordine degli avvocati scrive: «durante l'udienza civile del 5.5.2021, come ho sempre fatto sin dal 21 settembre 2020, ho sempre tenuto l'udienza, togliendo la mascherina, per interloquire con gli avvocati durante l'udienza in osservanza dell'articolo 4, comma 2, del protocollo...

"Poiché le aule di udienza sono munite di pannelli di plexiglas collocati solamente tra il giudice, da un lato, e quanti intervengono in udienza, dall'altro, le parti, i difensori, i testimoni e i Ctu (ma non il giudice, evidenzia Manganiello) a tutela della loro salute indosseranno le mascherine per l'intera durata dell'udienza..."».

Il giudice di pace afferma pure l'assenza dell'«obbligo di tenere l'udienza con le finestre aperte». Sull'episodio riportato nell'articolo aggiunge: «L'avv. Elisabetta Tozzi...chiedeva espressamente al sottoscritto di svolgere l'udienza con le finestre dell'aula aperte.

Alla mia risposta che, non essendovi l'obbligo di tenere le finestre aperte, il sottoscritto, procedendo ad arieggiare l'aula ogni 15 minuti, ed avendo da poco chiuso le finestre, non era tenuto» a farlo.

Così «l'avv. Elisabetta Tozzi si allontanava affermando che non avrebbe fatto udienza se non ci fossero state le finestre aperte. Di fronte a tale comportamento il sottoscritto... invitava l'avv. Elisabetta Tozzi ad allontanarsi se non intendeva fare udienza... A questo punto interveniva l'avv. Angelo Retrosi che formulava al sottoscritto la richiesta di aprire le finestre dell'aula».

Quindi: «A quel punto interveniva il dott. Mancini che, in qualità di magistrato professionale con delega del presidente del tribunale di Frosinone al coordinamento dei giudici di pace, dopo che l'udienza veniva temporaneamente sospesa, mi invitava ad indossare la mascherina». Allora Manganiello ribadiva di non avere «alcun obbligo» di usarla. Più avanti, il giudice di pace aveva un colloquio con il presidente Sordi, il quale «m'invitava temporaneamente, ed al solo fine di risolvere la situazione creatasi, d'indossare la mascherina per tenere l'udienza con l'avv.

Elisabetta Tozzi e con l'impegno ad esaminare successivamente la questione. Pertanto, il sottoscritto seguendo l'impegno assunto con il presidente del tribunale di Frosinone così procedeva».