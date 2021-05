Un'altra brutta notizia ha svegliato la città. Il Covid porta via ancora un dipendente comunale, Federico Saggese. Da decenni in servizio presso l'Ente era entrato con un concorso e il suo primo posto fu tra gli agenti della municipale. Nel tempo è poi passato in altri settori, funzionario nel settore alle Attività Produttive. Era molto conosciuto, era facile incontrarlo tra i corridoi del Municipio mentre si spostava da un settore all'altro per sbrigare qualche faccenda. Aveva sessantaquattro anni e da alcuni giorni era ricoverato al Santa Scolastica. Ha combattuto con forza fino alla fine, ma stamattina purtroppo non ce l'ha fatta. Immenso il cordoglio del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale.