Per il ripristino della frana nel centro del paese è stato richiesto l'intervento urgente della Regione Lazio.

L'ingente evento franoso, che si è verificato nel Comune di Torrice tra via del Torrione e via Cavour, è stato oggetto di una lettera inviata dal consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli all'assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilità della Giunta Zingaretti, Mauro Alessandri.

«Nella missiva - ha precisato in proposito Alfonso Santangeli - è stato segnalato il cedimento di un muro con il conseguente riversamento di svariati metri quadrati di terreno e detriti sulla stessa via Cavour. Il cedimento ha messo in pericolo sia diverse abitazioni ubicate nella parte sovrastante la strada, sia quelle che si trovano lungo la stessa arteria. Addirittura alcune case sono state evacuate per evitare ulteriori situazioni di pericolo. Il personale del Genio civile, intervenuto nell'immediatezza dell'evento, ha già dichiarato lo stato di urgenza.

Per questi motivi, il consigliere Pasquale Ciacciarelli, ha richiesto la necessità un tempestivo intervento della Regione, allo scopo di ripristinare lo stato e la vivibilità dei luoghi interessati dalla frana, per renderli transitabili alle persone e agli autoveicoli. Ma soprattutto per eliminare ogni eventuale rischio di ulteriori cedimenti e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica. Restiamo in attesa degli sviluppi della vicenda - ha concluso Santangeli - che seguiremo, come sempre, con scrupolosa attenzione nell'interesse di tutti i torriciani». Urge, pertanto, un'opera di risistemazione e messa in sicurezza definitiva del muro che ha ceduto in pieno centro a Torrice.

Gli abitanti della zona devono poter fruire di spazi sicuri e decorosi ed ogni angolo del paese deve essere reso vivibile. Si attende l'intervento risolutivo della Regione Lazio affinché l'intera area venga bonificata e contestualmente sia ripristinata la regolarità del transito.