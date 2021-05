È tornato a casa il bambino tunisino di tre anni che poco meno di un mese fa ha riportato gravi lesioni cadendo dalla sua abitazione di Santi Cosma e Damiano. Un ritorno alla vita dovuto al brillante intervento dei sanitari del Dono Svizzero di Formia, con a capo il primario del reparto di chirurgia, Vincenzo Viola, e del personale del Santobono di Napoli, dove il piccolo era stato trasferito in tutta fretta.

I genitori del piccolo ieri si sono recati presso la scuola materna di San Lorenzo ringraziando la docente Andreina Casale per la vicinanza alla famiglia e per quanto fatto nei confronti dei due fratelli del piccolo, che frequentano il plesso della frazione di Santi Cosma e Damiano. A settembre prossimo anche il piccolo di tre anni comincerà a frequentare il plesso di San Lorenzo, con grande gioia di tutto il personale scolastico, che potrà abbracciare ilpiccolo, salvato dall'intervento sinergico del personale del Dono Svizzero di Formia, capace di "tamponare" le prime emergenze diagnosticate, e dalla successiva opera specialistica dei medici dell'ospedale Santobono di Napoli.

Proprio dal nosocomio partenopeo il bimbo è uscito l'altro giorno, facendo ritorno a casa, accolto con amore e gioia dai suoi familiari, persone stimate ed apprezzate. Come si ricorderà il bambino sarebbe precipitato da un balcone della sua abitazione, riportando serie ferite. I genitori lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove si è messa in moto la macchina dei soccorsi, risultata poi determinante per salvare la vita al protagonista dell'episodio.

L'ottimo lavoro svolto dai medici formiani è stato apprezzato dai colleghi del Santobono di Napoli, i quali hanno inviato un encomio pubblico alla Asl pontina. L'artefice principale dell'intervento chirurgico è stato il primario del reparto, Vincenzo Viola, il quale ribadì come il risultato sia stato il frutto di un lavoro meravigliosamente sinergico. Il direttore sanitario della Asl, dottor Ciarlo, con un messaggio al primario Vincenzo Viola si complimentava, anche a nome della neo manager dottoressa Cavalli, per quanto fatto e per la grande professionalità dimostrata, che hanno dato lustro all'immagine dell'ospedale formiano.