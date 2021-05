Prorogati i termini per la spendibilità del bonus solidarietà. C'è tempo fino al 31 maggio.

Il beneficio consiste nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari, di beni di prima necessità, di farmaci. Consiste, inoltre, in un credito che potrà essere speso presso uno o più soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con l'ente un'apposita convenzione in seguito alla manifestazione di interesse.

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere spesi entro la fine di questo mese. La proroga è stata effettuata tenuto conto dell'ulteriore protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul territorio nazionale, regionale e in particolare nel territorio comunale che ha aumentato la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità.

Diverse, infatti, le famiglie con l'emergenza sanitaria stanno subendo ancora maggiori disagi e criticità.

Dunque l'amministrazione Veronesi ha disposto la proroga per la spendibilità dei buoni di solidarietà fino al 31 maggio.