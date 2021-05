Parco comunale riaperto al pubblico grazie a una convenzione fra il Comune di Boville Ernica e l'associazione di volontariato onlus "Noi con voi". La struttura resterà fruibile a tutti durante il giorno, con una pausa pomeridiana, fino al prossimo 30 settembre. Soddisfatti dell'iniziativa il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco e assessore all'Urbanistica Benvenuto Fabrizi.

«Sin dal primo giorno la nostra intenzione è sempre stata quella di assicurare ai cittadini la piena fruibilità del parco – spiega Fabrizi – e al tempo stesso offrire all'associazione di famiglie di portatori di handicap, la disponibilità di uno spazio attrezzato e privo di barriere architettoniche per attuare proposte di aggregazione e promuovere iniziative. Con questa convenzione la nostra amministrazione è riuscita inoltre a ottenere la cura e la custodia per parco praticamente a costo zero. Sono a carico dell'ente soltanto le minime spese per le utenze.

L'associazione, invece, si occuperà della pulizia e della manutenzione facendo la sua parte per migliorare la fruibilità per i cittadini. I volontari si occuperanno di apertura, vigilanza e sorveglianza; cura e manutenzione ordinaria del verde; pulizia quotidiana dell'area verde e gestione dei servizi igienici».

«Stiamo mantenendo gli impegni presi con i cittadini nel 2018 - spiega il sindaco Perciballi – Così anche quest'anno la meravigliosa struttura comunale sarà a disposizione di chi vorrà usufruirne grazie anche alla diretta e fattiva collaborazione dell'associazione "Noi con voi" a cui abbiamo voluta affidarla e che ringraziamo sin da ora per il fattivo contributo che già ha dato nel renderlo un luogo accogliente e familiare».