Tante realtà stanno rispondendo alla "chiamata" di solidarietà verso chi, più che mai in questo periodo, ha bisogno di aiuto, di sostegno. E tra loro anche i Giovani Democratici di Supino che non si sono mai tirata indietro quando c'è stata necessità di mostrare attenzione al sociale. E sabato scorso hanno rilanciato le attività del circolo con una raccolta alimentare destinata alla Caritas.

Nel supermercato "Al Discount" i ragazzi e le ragazze del nuovo gruppo di giovani del Pd hanno raccolto un notevole quantitativo di beni di prima necessità e alimenti a lunga conservazione da destinare alla Caritas che opera sul territorio.

I commenti

«La raccolta alimentare ha visto la proficua partecipazione di molti cittadini di Supino, che ringraziamo per la generosità - sottolinea Andrea Ricci, coordinatore del circolo dei Giovani Democratici di Supino- In questo periodo di crisi economica e sociale la solidarietà deve essere un tratto distintivo della politica, che soprattutto nei piccoli centri deve essere a disposizione dei cittadini. Ringrazio i compagni e le compagne dei circolo dei Giovani democratici di Supino perché ci aspetta un lungo percorso, il personale del supermercato e l'amministrazione comunale per il sostegno e la disponibilità organizzativa».

Un plauso all'iniziativa di solidarietà arriva anche dal segretario provinciale dei giovani del Pd Massimiliano Iula: «Un'iniziativa lodevole quella dei ragazzi e delle ragazze di Supino che hanno inaugurato il loro lavoro con una iniziativa di solidarietà.

Il Partito democratico in provincia di Frosinone è tornato tra le strade e i ragazzi di Supino sono la dimostrazione che i giovani scelgono di fare attività politica perché interessati a dare una mano e a migliorare il territorio». Una lodevole iniziativa in un periodo in cui è ancora più importante porgere la mano al prossimo.