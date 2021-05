La dirigente scolastica dottoressa Mauriello ha disposto la chiusura del plesso "Ernesto Biondi" per l'impossibilità di sostituire tutti i docenti assenti per quarantena.

In considerazione dell'allarme che ha suscitato la positività di alcuni alunni e al fine di verificare l'entità della circolazione del covid, l'amministrazione comunale ha predisposto l'esecuzione gratuita del test rapido per gli alunni non sottoposti a quarantena».

È quanto fa sapere il sindaco di Morolo Gino Molinari.

Il primo cittadino, pertanto, invita i genitori a sottoporre i propri figli al test. I ragazzi che frequentano la scuola media Biondi (non sottoposti a regime di quarantena) potranno effettuare tamponi covid gratuiti. Per prenotazione telefonare allo 0775/806002. Per poter usufruire del servizio occorre compilare il modulo del consenso informativo reperibile nel comune o nella farmacia Gargani.