La dirigente scolastica dottoressa Mauriello ha disposto la chiusura del plesso "Ernesto Biondi" per l'impossibilità di sostituire tutti i docenti assenti per quarantena.

In considerazione dell'allarme che ha suscitato la positività di alcuni alunni e al fine di verificare l'entità della circolazione del covid, l'amministrazione comunale ha predisposto l'esecuzione gratuita del test rapido per gli alunni non sottoposti a quarantena».