Manifestazione di protesta di ex somministrati Amazon davanti al magazzino e con una delegazione che si è recata fin sotto il palazzo comunale. «Più di 2mila a casa e promesse non mantenute», questa una delle accuse all'azienda. «Siamo persone non pacchi da buttare. Amazon, Adecco create lavoro non illusioni.

Amazon azienda di successo o di precariato», si leggeva ieri sui cartelli esposti dagli ex operai

somministrati Adecco del polo Amazon di Colleferro.

L'appuntamento si è avuto ieri alle 8.30 davanti allo stabilimento per protestare contro i mancati rinnovi dei contratti scaduti tra dicembre e gennaio e denunciare «un chiaro metodo di sfruttamento del lavoro precario locale». Sicuramente «più di un migliaio, alcuni ci dicono anche che siano più di 2mila», quelli mandati a casa a scadenza di contratto secondo il coordinatore del Comitato ex lavoratori Amazon/Adecco di Colleferro Luca Vizzaccaro.