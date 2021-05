Sono 5.080 i nuovi casi di coronavirus (ieri erano stati erano stati 8202) in Italia su 130 mila tamponi effettuati. Si tratta del dato più basso da metà ottobre. I morti nelle utlime 24 ore sono stati 198 (in aumento rispetto alle 139 di ieri). L'indice di positività è al 3,9% (in aumento rispetto al 3,7% di ieri.), sotto il 4 da una settimana.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.116.287, i morti 123.031. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.619.586, con un aumento di 15.063 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 373.670, in calo di 10.184 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.158, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 80 (ieri 103). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.427 persone (7 in più di ieri).