Mario Romani, cuoco 42enne, è stato trovato privo di vita nella cucina della sua abitazione, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. Diverse stanze dell'abitazione erano a soqquadro e per questo motivo i carabinieri indagano a tutto campo. A far scoprire il cadavere è stato il fratello della vittima, che, entrato in casa, ha trovato il congiunto riverso a terra e subito dato l'allarme.

Al momento non sono chiare le cause della morte, si attende l'esame da parte del medico legale subito arrivato sul posto. Sul posto giunti anche gli specialisti del Ris di Cagliari, il Nucleo investigativo e i colleghi della Compagnia di Cagliari.