Storie dal campo delle Fraschette, ecco il chirurgo turco che, con le proprie abilità, conquistò il dottor Fernando David. La vicenda emerge grazie ad una cartolina ormai ingiallita dal tempo, spedita dal dottor Ismail Arzin da Istanbul, internato alle Fraschette durante la guerra.

La storia

Stanco di non fare niente a campo, il dottor Arzin pensò di rendersi utile, mettendosi al servizio dei malati e, per far questo, parlò con David, all'epoca medico delle Fraschette e, soprattutto, primario chirurgo e direttore dell'ospedale "San Benedetto". David all'iniziò mostrò diffidenza: qualche internato talvolta si faceva passare per medico, non avendo alcuna cognizione di medicina, pur di avere qualche beneficio in più.

Alla fine Arzin venne messo alla prova e se la cavò più che egregiamente: all'occhio esperto di David non sfuggì la padronanza nei movimenti del collega turco, il quale, in un periodo di grande emergenza come quello della guerra, fu chiamato a lavorare anche nell'ospedale alatrense. Arzin fece anche 10 operazioni al giorno, guadagnandosi sul campo la stima dei colleghi e dei pazienti.

Finita la guerra, Arzin ringraziò più volte David per la fiducia accordatagli, inviandogli per anni lettere e pregiate sigarette turche: aveva potuto svolgere il suo lavoro, dando un senso alla permanenza al campo.

Le Fraschette sono piene di storie come questa, la cui diffusione è stata possibile grazie al contributo della dottoressa Maria Tecla Crisci. Questa ultima testimonianza ne è una ulteriore prova.