È andata meglio di quanto ci si aspettasse per la provincia di Latina: oltre alle otto città che erano state date già per vincenti, anche Minturno entra di diritto tra i Comuni virtuosi e che quest'estate potranno far sventolare la Bandiera Blu della Fee sulle proprie spiagge.

La consegna dei vessilli è avvenuta oggi, nell'annuale conferenza - in via telematica, come la scorsa edizione - in cui sono stati premiati quei Comuni che hanno lavorato per garantire spiagge pulite e a portata di tutti. Nel Lazio le Bandiere Blu sono undici, di cui una ad Anzio, una a Trevignano Romano e tutte le altre in provincia di Latina. Ed ecco l'elenco:

Latina

Sabaudia

San Felice Circeo

Terracina

Fondi

Sperlonga

Gaeta

Minturno

Ventotene