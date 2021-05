Brutte notizie per i pellegrini e componenti delle tante confraternite. Infatti resterà chiusa la strada per il Santuario fino al prossimo 23 maggio. Si tratta della strada provinciale che dal centro abitato di Vallepietra conduce al santuario della Trinità e che resterà chiusa al traffico fino al 23 maggio prossimo salvo proroghe.

Questo a causa di un'ordinanza del direttore viabilità ed infrastrutture per la mobilità della Provincia di Roma che ne ha disposto la chiusura per procedere alle operazioni di messa in sicurezza della strada. Da notare come l'ordinanza, datata 29 aprile, è entrata in vigore il 1 maggio, proprio il giorno in cui è avvenuta la riapertura del santuario tanto caro ai fedeli del centro Italia.

Fermo restando che il santuario resterà comunque aperto e raggiungibile dal versante abruzzese quanti pellegrini rispetteranno l'ordinanza di divieto di transito? Forse era meglio anticipare i lavori o ritardare l'apertura del santuario? Insomma per i fedeli che vorranno recarsi nel luogo sacro fino al 23 maggio ci saranno disagi anche se sarà possibile raggiungere il Santuario, che resta aperto, a piedi. In fondo molti preferiscono fare questa scelta anche se non mancheranno disagi.