A breve, le strade del territorio e le principali aree pubbliche del paese verranno sottoposte a un'ampia opera di bonifica della vegetazione. «Nell'ambito dei lavori di manutenzione delle strade comunali e delle piazze pubbliche partiranno, a breve, i lavori del taglio e di pulizia dell'erba». Lo rende noto il consigliere delegato alle manutenzioni Antonio Farina, che informa la cittadinanza circa gli interventi programmati per i prossimi giorni dall'Amministrazione.

In questo periodo, l'erba cresce rigogliosa lungo le strade e in corrispondenza degli incroci, ostruendo in alcuni casi la visuale. Dunque, genera situazioni di rischio, oltre a compromettere il decoro e la pulizia.

Da qui, la programmazione dei lavori di manutenzione urgenti, che sono stati richiesti dai cittadini.