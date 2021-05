Continua il trend di rallentamento della diffusione del nuovo Coronavirus in provincia di Frosinone. A bilancio per la giornata di ieri ci sono 1.331 tamponi effettuati con appena 64 nuovi positivi (il 4,8%), 92 negativizzati e un decesso: un uomo di 75 anni del Cassinate. Più nel dettaglio, il maggior numero di nuovo contagiati si è registrato nel capoluogo con 10 unità; a seguire: Ceccano con 6, Arce, Ferentino e Morolo con 5, Cassino con 4, Anagni, Pontecorvo e Roccasecca con 3, Alatri, Fiuggi, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido con 2, Amaseno, Atina, Aquino, Ausonia, Colfelice, Esperia, San Vittore del Lazio, Supino, Torre Cajetani e e Trivigliano con 1.

Per il resto il bollettino regionale, così come comunicato dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, ha visto che su «su oltre 12.000 tamponi nel Lazio (-3.915) e oltre 16.000 antigenici per un totale di oltre 28.000 test, si registrano 788 casi positivi (-211), 10 i decessi (-5) e +1.300 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 300. Nella Asl Roma 1 sono 156 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 184 i casi con tre decessi tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 47 i casi, mentre nella Asl Roma 4 sono 40 i nuovi positivi. Nella Asl Roma 5 sono 101 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 58 i casi, mentre nelle province si registrano 210 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 88 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 90 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 92 anni con patologie».



Campagna vaccinale

L'Unità di Crisi della Regione Lazio ha comunicato ieri che sono «esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio» e che sono state «prenotate tutte le dosi disponibili. Disponibili ancora per il mese di maggio 100.000 slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson&Johnson. Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini. Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci. È importante prenotare i primi slot disponibili».

Passando ai numeri, l'Unità di Crisi ha specificato che sono state «raggiunte, ad ora, 2.276.057 somministrazioni, di cui 1.527.583 prime dosi, pari al 31,55% della popolazione target e 748.474 seconde dosi, pari al 15,46%».

Sempre ieri, l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ha comunicato che «si terrà nella giornata di domani (oggi, ndr) un incontro con i vertici della Fimmg Lazio per fare il punto sulle strategie vaccinali e sulle richieste avanzate dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale. L'incontro servirà a fare un aggiornamento del piano e stabilire assieme le ulteriori strategie della campagna vaccinale. I medici di medicina generale rimangono un perno insostituibile nella lotta alla pandemia». Nella giornata di ieri, poi, l'assessore D'Amato ha fatto una visita a sorpresa all'Open Days organizzato dall'Asl di Rieti presso il Centro vaccinale anticovid19 alla Caserma Verdirosi.

L'assessore ha parlato a lungo con i cittadini in attesa del vaccino e con gli operatori sanitari aziendali impegnati nell'attività vaccinale. Un'attività di prevenzione contro la Sars CoV-2 che per due week end (l'iniziativa verrà replicata sabato 15 e domenica 16 maggio), sarà dedicata alla vaccinazione degli over 50 e le persone che rientrano nelle categorie prioritarie, con somministrazione del vaccino AstraZeneca e che ha ottenuto unanimi apprezzamenti da parte dei cittadini per la modalità di prenotazione, che avviene direttamente sul posto senza attese, per l'accoglienza del personale sanitario e per la rapidità di somministrazione del vaccino.