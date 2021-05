Saranno i santi patroni Ormisda e Silverio a tenere a battesimo la nuova sede comunale del capoluogo. L'apertura di palazzo Munari, infatti, è prevista, contrattempi permettendo, per il 20 giugno, una data simbolica e significativa per tutti i frusinati.

Da quando, alla fine di febbraio, il Comune è entrato in possesso del prestigioso immobile da destinare a propria sede di rappresentanza e operativa, è partita subito la macchina per la realizzazione di quegli interventi necessari per adattare il palazzo alle esigenze dell'ente. In queste settimane sono state realizzate le tramezzature negli ambienti che affacciano dalla parte di via Cavour, sono state sostituite le porte ed è stato adeguato l'impianto elettrico.

