Frosinone è una città per giovani? Frosinone ha a cuore i suoi giovani? La questione è tornata prepotentemente alla ribalta nel recente Consiglio comunale nel quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Alcuni consiglieri d'opposizione hanno lamentato il fatto come, a loro dire, nel bilancio «come negli ultimi quattro anni, non vi è traccia di fondi stanziati per i giovani. Frosinone è la città in cui ci sono sei centri per gli anziani, ma non vi è un centro di aggregazione per i giovani».

Il sindaco Nicola Ottaviani ha risposto, rivendicando alcuni risultati importanti della sua amministrazione: «L'investimento sui giovani c'è stato e continuerà ad esserci...

continua





DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Ciociaria Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99