Quanto sono sostenibili (dove per sostenibile non si intende solo la dimensione ecologica, ambientale di un fenomeno, ma anche quelle economiche e sociali) le province di Frosinone e Latina? Poco, veramente poco, se si considera che, in uno studio elaborato da Cerved, gruppo specializzato in business information e gestione del credito, intitolato "Rapporto Italia sostenibile 2021", Latina figura al 74º posto e Frosinone all'84º su 107 province censite. Numeri impietosi che si riflettono in quasi tutti i 280 indicatori presi in considerazione e aggregati secondo 20 criteri.



Lo studio

Il Rapporto Italia Sostenibile rappresenta il contributo che Cerved offre a tutti i soggetti impegnati nel grande sforzo di rilancio e di sviluppo sostenibile dell'Italia.

L'emergenza Covid ha messo in rilievo le fragilità permanenti del Paese e il "Rapporto Italia Sostenibile" nasce per misurare non solo queste debolezze, ma anche i punti di forza, analizzando i livelli di sostenibilità nel territorio dal punto di vista economico, sociale e ambientale, per offrire un quadro di riferimento sistematico ai progetti che determineranno il futuro.