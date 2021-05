Senso di smarrimento, paura, inquietudine. Preoccupazione per il suo stato di salute e per cosa gli avrebbe riservato il futuro. Che cosa abbia portato G. P., 73 anni di Anagni, a compiere il gesto estremo non si saprà mai. Ma resta lo sconforto per un dramma a cui è difficile poter dare risposte. All'alba di ieri il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato in bagno, nella stanza dove era ricoverato da circa un mese, all'Ini Città Bianca. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. G. P. era ricoverato per Covid da alcune settimane nella struttura verolana. Il suo quadro clinico era in miglioramento, era in attesa della totale negativizzazione dal virus. Purtroppo ieri il gesto estremo. Il pensionato è andato in bagno e da lì non è più uscito.



La scoperta

A lanciare l'allarme, nelle prime ore di ieri, sono stati alcuni infermieri che durante il servizio, non vedendo il paziente nel letto e non ricevendo risposte quando lo hanno chiamato fuori dal bagno, hanno scoperto il corpo senza vita. Sul posto, come da prassi in simili circostanze, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.

Il settantatreenne viveva da solo ad Anagni. Sembra che l'uomo stesse attraversando un periodo non semplice a causa di una profonda depressione. Un mese fa ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Ha avuto bisogno di cure sanitarie ed era stato ricoverato nella struttura verolana. Era in netto miglioramento ma purtroppo il "male" che aveva dentro lo ha portato a compiere quel gesto.

Il personale dell'Ini è subito intervenuto, ma purtroppo per il settantatreenne non c'è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa nella mattinata di ieri nella città dove viveva destando dolore e incredulità in tutte le persone che lo conoscevano e lo stimavano.