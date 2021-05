Tragico pranzo natalizio del 2019: chiesto il processo per le titolari de "Il Panozzo" di Ripi e de "Il Vecchio Forno" di Strangolagalli che curarono la preparazione dei cibi serviti nel convivio dopo il quale morì Sosio Celli, padre dell'ex sindaco Gianni; tre persone furono ricoverate e 112 accusarono malori. Il gip Antonello Bracaglia Morante ha fissato per il primo ottobre 2021, alle 10.30, l'udienza al tribunale di Frosinone in cui verrà deciso se processare le titolari delle due attività.

Pietanze contaminate, come riportato nella richiesta di rinvio a giudizio firmata dal sostituto procuratore Adolfo Coletta, che avrebbero sviluppato microrganismi causa della successiva morte di Sosio Celli per insufficienza di molti organi dovuta alla coagulazione intravascolare diffusa derivante dall'infezione; cibi che causarono anche il ricovero di tre ripani e il malessere di 112 ospiti del pranzo natalizio.

Barbara De Gennaro, titolare de "Il Panozzo", e Sabrina Fiore, titolare de "Il Vecchio Forno", prepararono il menù del pranzo di Natale del 15 dicembre 2019, svolto nella palestra, comprendente cannelloni, mezze maniche all'amatriciana, arista di maiale, piselli, patate, macedonia, panettone, pandoro, vino, acqua e spumante.