"Da questa notte sono oltre 50 mila le prenotazioni effettuate per la fascia di età 54/55 anni (ovvero i nati nel 1966 e 1967). Sono oltre 100 mila gli slot ancora disponibili per le prenotazioni nel mese di maggio in prevalenza del vaccino Johnson & Johnson e Astrazeneca che hanno avuto negli ultimi due giorni un notevole incremento nelle prenotazioni".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.