I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 30enne originario di Colleferro, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

A seguito della richiesta di aiuto di una 58enne rimasta ferita dall'ennesima aggressione subita per futili motivi da parte del figlio, i carabinieri della stazione di Segni e del NORM della Compagnia di Colleferro sono intervenuti nell'abitazione dei due, bloccando l'aggressore che stava ancora colpendo la madre con calci e pugni, evitando il peggio, e soccorrendo la vittima.

I carabinieri non solo hanno ricostruito l'accaduto ma hanno delineato come il 30enne aveva posto in essere nei confronti della madre convivente atteggiamenti provocatori fatti di insulti, minacce e aggressioni verbali al punto che la vittima non ha potuto fare altro che cambiare le proprie abitudini di vita.

Portata alla luce l'escalation di violenze commesse dal figlio violento, i carabinieri lo hanno arrestato e tradotto presso il carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.