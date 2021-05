La biblioteca comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano è stata accreditata. A comunicarlo l'amministrazione comunale. Proprio dall'esecutivo hanno sottolineato che con «l'approvazione del piano annuale 2021 degli interventi in materia di servizi culturali e di valorizzazione culturale, la Regione Lazio ha concluso la procedura di accreditamento dei servizi culturali, da quest'anno gestita attraverso una nuova piattaforma digitale. La Regione ha accolto la domanda presentata dal Comune e la biblioteca comunale, intitolata a Peppino Impastato, è stata ammessa a far parte dell'albo regionale delle biblioteche».

E dall'amministrazione ricordano come la «biblioteca nasce nel 1976 e possiede un patrimonio di 4000 volumi, vhs e audiovisivi di cui 3297 catalogati e 703 in via di catalogazione. Un'intera sezione è dedicata alla letteratura per l'infanzia con sola lettura arredata per ospitare bambini di età inferiore ai 6 anni».

Un presidio fondamentale in ogni centro. Un luogo dove coltivare la conoscenza e appassionarsi. Ma anche, in molte realtà, un luogo aggregativo e di scambio. Fondamentale per una comunità che vuole crescere o riscoprire se stessa.