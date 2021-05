Si è messa in moto la gentilezza per raggiungere i nati nel 2020 e le loro famiglie. Dal Municipio un ringraziamento speciale a Lucrezia Pellegrini, a Marco Giuly Di Fazio e ad Anto Nino che in questi giorni cureranno la consegna del kit della gentilezza.

Grande la sorpresa di mamme e papà quando si sono visti recapitare a casa una confezione colorata con piccoli doni per i loro pargoli, una pergamena colorata e una piccola pianta, simbolo di futuro e speranza.

Per celebrare i nuovi nati, un gesto gentile, un gesto che rappresenta nel migliore dei modi il senso di comunità.