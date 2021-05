Una super esperienza per gli studenti della seconda F dell'Istituto Comprensivo Cassino 1: l'avventura del Mapping Laboratory, un laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva e partecipata di un luogo che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un territorio. Il Mab nasce come format sperimentale di applicazione della metodologia Challenge Based Learning (Cbl) nell'ambito di esperienze internazionali di formazione outdoor dedicate agli studenti e ai docenti, in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Le finalità del Mab sono l'esercizio dell'intelligenza emotiva e l'educazione alla bellezza, con l'obiettivo di stimolare nelle nuove generazioni la capacità di leggere il proprio territorio con occhi nuovi e alimentare l'interesse culturale rispetto al valore estetico del paesaggio.

I ragazzi sono chiamati a ideare, scrivere e rappresentare storie "potenti" e non convenzionali, in grado di unire in un'unica trama narrativa i risultati dell'attività di mappatura (Storytelling); a rendere più accessibile e fruibile un luogo attraverso attività di mappatura (Problem Solving); a sviluppare nuove relazioni, alleanze, e collaborazioni intra o extra territoriali come risultato dell'attività di mappatura (Networking) e ad immaginare e costruire strategie di sviluppo e rigenerazione dei luoghi, abilitando percorsi di innovazione culturale ed economica, anche grazie a nuove analisi sulle potenzialità territoriali (Planning).

La rete Mab Italia, nata nel 2020 da gruppo di 40 docenti che hanno partecipato, sotto la guida del dottor Lorenzo Micheli, al teacher training Europe Camp organizzato dall'Ipsseoa "Costaggini" di Rieti e dal Liceo "Pascal" di Pomezia, si snoda in 16 regioni e coinvolge 102 scuole suddivise in sottoreti territoriali. L' Ic 1 fa parte della sottorete 7, insieme al Liceo Classico Carducci e ad altre 14 scuole situate nella macroarea Lazio-Campania. Referente della sottorete7 la prof Maria Stellato, che con la collega Assunta Cappiello, riveste il ruolo di teacher trainer.

Le docenti Alina Bisogno e Lavinia Bisceglie (teacher guides) hanno guidato gli alunni della seconda F nelle attività di laboratorio che si sono svolte in settimana e che culmineranno il 22 maggio con la selezione del miglior progetto Mab della sottorete 7 a opera di una giuria esterna e qualificata.