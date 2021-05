È stato per tre anni il parco tematico più frequentato dalle famiglie del centro Italia. È sicuramente quello più grande: 100.000 mq immersi nella natura incontaminata delle Terme Varroniane di Cassino. È grazie proprio a questa caratteristica che l'anno scorso invece è stato il fiore all'occhiello per quanto concerne le procedure di sicurezza, tanto da richiamare l'attenzione di testate nazionali come Il messaggero, Leggo e Il Tempo. Il Bosco delle Favole è pronto a riaprire le sue magiche porte per coinvolgere e risucchiare grandi e piccini in quel vortice di emozioni senza tempo che dalla prima edizione lo ha reso unico e inimitabile.

L'edizione estiva 2021 che partirà il prossimo 3 luglio con apertura soltanto il sabato e la domenica, offrirà a tutti un parco tutto nuovo da vivere, sempre in piena e totale sicurezza per tutta la famiglia. Fantastici spettacoli, animazione e baby dance coloreranno le giornate di grandi e piccini che immersi nella natura incontaminata delle Terme Varroniane di Cassino (FR) potranno conoscere dal vivo le mascotte ufficiali del Parco, Kody , JJ e Maestro Gufy. Il mondo incantato delle fiabe, le meravigliose attrazioni porteranno gli ospiti in un un leggendario viaggio tra principesse, pirati e bucanieri fino alla corte di re Aku Aku del magico regno di JunglaJungla.

Passando per l'area Giurassica dove indisturbato vive Tino il cucciolo di T-Rex de Il Bosco Delle Favole che quest'anno avrà anche una piccola compagna di avventure al suo fianco: Cloé, un amorevole cucciolo di Velociraptor pronta a far divertire tutti gli ospiti. Ma non finisce qui. Un'altra fantastica novità de Il Bosco delle Favole sarà sicuramente l'avvincente spettacolo "I pirati dei 7 mari"con protagonisti pappagalli e volatili che voleranno in libertà per tutto il parco. Quest'anno all'interno de Il Bosco delle Favole sarà allestito un nuovo percorso dedicato agli animali ed e si potrà assistere ad un fantastico spettacolo dal vivo con animali veri! Un piccolo parco avventura, una discesa in soft Rafting ed un ampia area ristoro accompagneranno tutte le famiglie nella loro magica giornata ne Il bosco delle favole.

«Sara un'edizione importantissima, la quarta, - ha detto Domenico Durante event manager de Il Bosco delle Favole - e saremo pronti a stupire ancora una volta i nostri meravigliosi visitatori. Il Bosco delle Favole si estende in un'area di 100.000 mq e ciò ci permette di far vivere appieno a tutti i nostri ospiti le fantastiche attrazioni nel parco, garantendo distanziamento sociale e protocolli di sicurezza anti Covid 19. Nel nostro parco il divertimento è "sicuro". Quest'anno abbiamo intenzione di offrire un servizio di ristorazione d'eccellenza, ovviamente con elevati standard di sicurezza per quanto concerne la somministrazione, anche gluten free. Un'area in grado di promuovere i prodotti tipici della nostra terra ed è per questo che siamo già in contatto con molte realtà imprenditoriali, per offrire un ristoro d'eccellenza all'ampio pubblico nazionale che annualmente frequenta Il Bosco delle Favole e tanto spazio all'aperto. E siamo, inoltre, pronti a ricevere proposte di collaborazione che possono essere inviate alla mail info@sevenproduzioni.it».