Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). Il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 3,6%).

Si svuotano le terapie intensive con pazienti colpiti da coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore passano da 2.308 passano a 2.253: -55. Le regioni con più contagi sono: Lombardia con 1.759 casi, Campania con 1.382 e Lazio con 1.063.

Gli attualmente positivi per il coronavirus in Italia scendono sotto quota 400 mila: sono esattamente 397.564 (-5.238 rispetto a ieri), secondo i dati del ministero della Salute. I guariti e dimessi sono 3.572.713 (+15.580). In isolamento domiciliare ci sono 378.980 persone (-4.647).