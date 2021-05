Borse di studio, possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Boville Ernica che presentino entrambi i seguenti requisiti: siano frequentanti nell'anno scolastico 2020/21 di un istituto secondario di secondo grado statale o paritario (scuole superiori) o dei primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); appartengano a famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda da presentare unicamente mediante il modello da scaricare dal sito comunale o ritirare nel palazzo comunale dovrà pervenire entro e non oltre il 4 giugno: a mano all'ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì 8.30-13 e sabato 8.30-12); tramite raccomandata postale A/R entro la data di scadenza del bando: Comune di Boville Ernica Corso Umberto, I n. 2 - 03022 Boville Ernica; per (PEC) all'indirizzo: boville.ernica.fr@pec.it per Posta Elettronica all'indirizzo email protocollo@comune.

boville-ernica.fr.it