Anche ad Alatri si svolgerà domenica l'iniziativa "Per te mamma – Amore concreto": nelle parrocchie di S.M. Maggiore, S.Famiglia, S. Paolo, S. M. del Carmine (Madonnina) e presso il "Bar del Corso" sarà possibile acquistare delle piantine il cui ricavato verrà destinato alla fondazione "Il cuore in una goccia". I fondi aiuteranno le mamme e i papà che si trovano ad affrontare una gravidanza difficile per ragioni mediche.

La fondazione, guidata da Giuseppe Noia - nominato da Papa Francesco membro del dicastero per i laici, la vita e la famiglia - da anni si occupa di interventi intrauterini per consentire a bambini ai quali è stata diagnosticata una malattia complicata di poter essere curati fin da subito. Molti bambini sono stati salvati dall'aborto, tanti hanno avuto la possibilità di essere guariti e sostenuti in percorso di accompagnamento.

La fondazione si trova all'interno del "Gemelli" a Roma. Ad Alatri si tiene con l'appoggio di "Steadfast" e dell'associazione "Radici", il cui presidente Gabriele Ritarossi chiede «una mano per fare una scelta a favore della vita. Abbiamo conosciuto i tanti bambini salvati, ascoltato le storie di genitori e la loro testimonianza di amore per la vita in una realizzazione misteriosa della propria esistenza che è un tesoro immenso».