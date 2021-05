«Nella elaborazione e stesura del Progetto Ponte - Fiuggi 2021 abbiamo fatto nostre tutte le indicazioni ed i contributi che ci sono giunti dal territorio, dalle organizzazioni sindacali, dalle categorie economiche più rappresentative, dai gruppi consiliari di minoranza, dalle associazioni sportive e quante altre senza scopo di lucro, Pro Loco compresa», ha dichiarato il sindaco Alioska Baccarini in apertura dei lavori di ieri.

Nello stesso tempo, con la formula delle indicazioni d'indirizzo della proprietà, abbiamo chiesto ad ATF S.p.A di adoperarsi con ogni mezzo per rendere la Fonte Anticolana e la Fonte Bonifacio all'altezza delle aspettative per quello che riteniamo essere una offerta turistica complessiva, strategica e qualificante.

La vice sindaco Marina Tucciarelli è tornata ad illustrare la parte che riguarda il progetto certamente innovativo come la "terapia forestale".

Una novità assoluta per Fiuggi che trova sbocchi nell'accordo sottoscritto con il CNR ed il Cai «Una pratica ha spiegato Marina Tucciarelli - che secondo la crescente produzione scientifica, svolge ruoli rilevanti nella tutela psicofisica dell'individuo, nella riabilitazione post covid e nella prevenzione medica soprattutto in ambito cardiocircolatorio, neurologico, polmonare e immunitario».

«Il CNR - conclude - ha già attivato le necessarie interlocuzioni con il Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento di prestazione convenzionata con il servizio sanitario nazionale. All'esito delle rilevazioni già iniziate, si procederà alla formazione dei componenti del Cai del territorio i quali attiveranno il percorso ed il calendario delle terapie che saranno messe a disposizione dell'utenza già a partire dal mese di luglio».

I percorsi inizieranno dai nostri boschi e termineranno all'interno della Fonte Anticolana nell "Area del Respiro"».