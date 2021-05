La carità non va mai in quarantena. Questo è il messaggio che arriva dall'Associazione Volontari dell'Ordine Teutonico della provincia di Frosinone. Un'iniziativa solidale per festeggiare la mamma che nasce dall'attività dei volontari della provincia, soprattutto quelle operanti a Roccasecca. Il responsabile comunale Davide Frecentese anche vice presidente provinciale, ha proposto ai supermercati di Roccasecca e comuni limitrofi di posizionare all'interno delle loro attività durante l'arco della settimana, dei box per la raccolta di beni di prima necessità.

L'iniziativa è stata bene accolta, tant'è che domani in occasione della festa della mamma il direttore ha voluto fortemente fare iniziare la raccolta presso il Supermercato Decò di via Piave. I generi alimentari che verranno raccolti saranno assegnati alle famiglie residenti nel comune di Roccasecca, che si sono rivolte all'associazione e a tutte quelle famiglie che lo faranno.

«Invitiamo tutte le persone di buon cuore a darci una mano nella raccolta - spiegano dall'associazione - e chiunque voglia partecipare alle nostre attività sociali può contattarci al numero 334 77 13 247 Davide 3478160455 Filippo o inviarci un email a vot.cassino@gmail.com».