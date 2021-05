Donati un telescopio e un microscopio di ultima generazione alla Scuola primaria. Ha compiuto il generoso gesto l'associazione "Elle" di Torrice , rappresentata dal presidente Luca Buerti, dal dottor Lucio Colagiacomo, referente amministrativo e dalla dottoressa Cinzia Paniccia.

L'associazione da sempre è impegnata anche nel settore culturale e nella promozione territoriale, nello sviluppo e promozione sociale e turistica. L'ultima iniziativa è la donazione alla scuola primaria di Torrice di due attrezzature didattiche di notevole valore formativo e creativo per gli alunni, un telescopio digitale Celestron 130 e un microscopio digitale Lcd, per concentire ai piccoli alunni di avere la visione microscopica e macroscopica degli oggetti e del cosmo. «La donazione - spiega il sodalizio - è stata effettuata per sviluppare e incrementare la curiosità dei bambini, mettendoli in condizione, attraverso strumenti adeguati, di scoprire ciò che hanno di più vicino e ciò che hanno di più lontano.

Tutto questo, favorisce lo spirito della scoperta insito negli alunni della Scuola primaria e risveglia loro la voglia di immaginare, la loro fantasia e curiosità. L'augurio è che il nostro gesto sia solo l'inizio e favorisca lo spirito di emulazione di altri cittadini o realtà territoriali, che sappiano imitare una lodevole iniziativa per la comunità torriciana e dare qualcosa di veramente utile alla collettività». L'associazione conclude ringraziando la professoressa Pina Paniccia, «per l'accoglienza e la gratitudine dimostrate verso l'iniziativa, e la dirigente scolastica Vincenzina Irene Sabetta, che da subito ci ha dato il via libera per l'organizzazione e la donazione del materiale didattico».