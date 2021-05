Rissa tra maggiorenni e minorenni nel parcheggio dell'ascensore inclinato. In una settimana gli agenti delle Volanti hanno chiuso il cerchio. Altri due i giovani denunciati, un sedicenne e un venticinquenne, che si aggiungono ai sei già precedentemente finiti nei guai.

Tutti residenti nel capoluogo. I fatti il 23 aprile scorso, intorno alle 20, alle spalle di via Aldo Moro, nella parte bassa della città.

I fatti

Tutto è partito da un apprezzamento fatto ad alcune ragazze. Un apprezzamento da parte di ventenni che erano a bordo di un'auto. Quattro ragazzi, tra i quindici e i sedici anni, che erano con le giovani in una stradina nella parte bassa del capoluogo, non hanno preso bene le avances. Hanno così inseguito la vettura su via Aldo Moro dove, bloccata dal traffico, la colpivano con calci e pugni. Arrivati nel vicino parcheggio dell'ascensore inclinato la situazione è degenerata. Gli occupanti del veicolo sono scesi e hanno affrontato il gruppo di minori scatenando la rissa.