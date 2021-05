Nuova vita al vallone, ripulito e sistemato. A rendere noto con entusiasmo la novità dell'area verde la pro loco del paese: «Chi in questi giorni si affacciasse dall'alto di via G. Battista Colafrancesco o di via S. Costanzo ad osservare il vallone avrebbe il privilegio di godere di uno straordinario spettacolo: vedrebbe un prato di circa 40.000 metri quadri perfettamente rasato, liscio come il panno verde di un biliardo; vedrebbe le rocce delle "Pentime" completamente e accuratamente ripulite da sterpaglie ed erbacce; vedrebbe, anche da lontano, lungo i margini occidentali del vallone scorrere nel loro alveo le limpide acque del piccolo fiume, delle quali fino a qualche tempo fa si poteva soltanto percepire il rumore del loro fluire, in quanto erano nascoste da una abbondante e aggrovigliata vegetazione ; vedrebbe, infine, il complesso delle diverse strutture destinate a molteplici giochi per i bambini».

«Questo splendido quadro di una delle aree naturali più suggestive del nostro paese, che è unico in tutto il territorio della provincia, è il risultato di due mesi di lavori realizzati con il concorso esclusivo dell'amministrazione e della Pro loco di Aquino, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Lazio - spiegano - Questa sorta di restauro del nostro vallone non vuole restare fine a se stesso, ma ha la fondamentale finalità di offrire ai cittadini di Aquino, alle loro famiglie e soprattutto ai loro bambini una meravigliosa oasi di verde nella quale potranno giocare e divertirsi in tranquillità, serenità e sicurezza. Perciò la Prolo co invita le famiglie di Aquino a frequentare con assiduità il vallone così restaurato e a godere di questo splendido angolo del nostro paese che tutti ci invidiano».

Questo invito è accompagnato da una preghiera agli aquinati, il vallone è un patrimonio della comunità ed è un dovere custodirlo e conservarlo così come appare in questi giorni : splendido e pulito.

«Vorrei ringraziare di cuore tutti gli uomini della nostra Pro loco per quello che hanno fatto e stanno facendo in questo momento difficile - ha detto il sindaco Mazzaroppi - Il loro lavoro e l'attività di impegno che dedicano al servizio della nostra comunità e a tutela della crescita culturale, turistica e ambientale, sono un fatto prezioso e essenziale per Aquino».