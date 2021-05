È partito lo screening tra gli indiani residenti ad Amaseno per scoprire un'eventuale presenza della nuova variante. I primi dati sono rassicuranti, come rassicuranti continuano a essere i numeri dei contagi, ieri 68 con altri 118 negativizzati. Alla lista, però, si aggiungono ulteriori due morti.

Lo screening

Sulla falsariga di quanto deciso dalla Asl di Latina, dove però la comunità indiana è ben più numerosa di quella stanziata in Ciociaria, anche l'azienda sanitaria di Frosinone ha deciso di testare, su base volontaria, gli indiani residenti. Ieri sono partite le operazioni con i primi 108 test ad Amaseno. Un positivo a un tampone antigenico da confermare o meno oggi con il test molecolare. Le operazioni hanno interessato in prevalenza indiani, ma anche qualche bangladese. La campagna proseguirà nei prossimi giorni.

L'aggiornamento

Sono 68 i nuovi casi di Covid accertati in provincia di Frosinone ieri. I contagiati sono residenti: 9 ad Alatri, 8 a Vico nel Lazio, 7 a Cassino e Frosinone, 5 a Sora, 4 a Ceccano, Piedimonte San Germano e Veroli, 3 a Pastena e Pignataro Interamna, 2 a Ferentino, Monte San Giovanni Campano e San Giorgio a Liri, 1 ad Anagni, Arce, Arpino, Boville Ernica, Castelliri, Castro die Volsci, Morolo e San Vittore del Lazio. Sono 21 i centri della provincia interessati da almeno un nuovo contagio. Maggio ha al momento una media di 43,6 contagi al giorno, dati dimezzati rispetto al totale di maggio, chiuso a una media di 87 e a 2.612 totali. Peraltro al 5 aprile i casi erano in media 122,8. Quindi da allora la contrazione è del 64,5%.

I decessi

Nel bollettino della Asl di Frosinone sono elencati tre nuovi decessi, ma di uno si era già avuta notizia lunedì sera da Cassino. I morti comunicati sono, comunque, un uomo di 79 anni di Ferentino, una donna di 75 di Cassino e un uomo di 72 anni di Cassino. In tre giorni sono otto i decessi. Andando a ritroso nel tempo, limitando il confronto al mercoledì, si contano 15 morti sui 23 totali la scorsa settimana, 3 su un totale di 20 quella precedente, 12 su 27 quella prima ancora e 9 su 26 un mese fa.

Il tasso

Si mantiene basso l'indice di positività in provincia: la media settimanale è al 3,5%. Il dato di ieri, in rialzo rispetto alle 24 ore precedenti è di 3,92%. Lunedì, invece, ma su un numero basso di tamponi, il valore era di 3,54%. Nei primi tre giorni della passata settimana le cifre erano più alte con un 4,89% il lunedì, un 3,88% il martedì e un 4,69% il mercoledì. Alla fine, comunque, la settimana appena archiviata ha avuto un 3,68% a fronte del 4,89% del periodo 19-25 aprile.

L'incidenza

Stesso discorso per l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti. Anche in questo caso si evidenzia un riduzione continua dei valori. Sono sei giorni consecutivi che il dato è in discesa, ieri era a 77,56 contro l'81,76 del giorno precedente e l'84,27 di lunedì. La settimana precedente si era chiusa con un 86,16 dopo che al sabato era stato a 100 e il venerdì, valore preso come riferimento settimanale, era a 105,03. Sono lontanissimi i tempi in cui l'incidenza era schizzata a 366, ben sopra i 250 oltre i quali scatta la zona rossa in automatico.

I guariti

Sono 118 i negativizzati ufficializzati ieri. In questa settimana siamo a 351 in rialzo anche rispetto alla precedente che ha portato in dote un totale di 671 guariti. Nel 2021 si contano 16.452 persone che hanno sconfitto il virus, di cui 497 in questi primi giorni di maggio.

I tamponi

Ieri il numero di test analizzati è stato inferiore a quello di martedì, 1.736 contro 2.117 il che porta il totale settimanale a 4.417. Rispetto alla passata settimana non ci sono grossi scostamenti, al mercoledì allora i test eseguiti erano 4.424.

I vaccini

Sono 146.810 le vaccinazioni effettuate dalla Asl di Frosinone con una crescita giornaliera di 3.163. Nel Lazio raggiunta quota 2.122.837 con le 44.547 delle ultime 24 ore. Sono 691.296 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.