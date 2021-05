Il dato dei contagiati di maggio vede Frosinone con 27 casi, Cassino con 25, Alatri con 21, Sora con 13 e Anagni con 10. Numeri in discesa rispetto ai mesi precedenti. E che si riflettono un po' in tutta la provincia.

Tutti gli indici, infatti, sono in via di miglioramento. L'andamento decrescente è confermato anche dai numeri delle ultime quattro settimane.

Cassino passa da 62 contagi a 47 a 60 e 48, Frosinone da 64 a 62 a 46 e 34, Alatri da 25 a 25 a 33 e 29, Veroli da 32 a 31 a 30 e 19, Sora da 25 a 14 a 20 e 16, Ceccano da 18 a 20 a 14 e 11, Anagni da 23 a 27 a 25 e 18, Ferentino da 25 a 26 a 10 e 13, Cervaro da 21 a 19 a 21 e 5, Fiuggi da 4 a 3 a 34 e 13, Sant'Elia Fiumerapido da 11 a 15 a 11 e 2, Piedimonte San Germano da 18 a 19 a 8 e 8, Pontecorvo da 7 a 6 a 11 e 15, Patrica da 10 a 7 a 0 e 1, Esperia da 1 a 2 a 18 e 1.