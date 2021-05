Mattinata movimentata ieri in tribunale a Frosinone.

Succede tutto in pochi minuti, a metà mattinata, nell'aula di uno dei giudici di pace civile. Quando è il momento di trattare la nuova casa, fino a quel momento ne erano state affrontate sette, l'avvocatessa di turno protesta perché il giudice non indossa la mascherina. Ne nasce una discussione che rischia di bloccare l'intera udienza.

Alla professionista si accodano altri avvocati: chiedono al giudice di pace che indossi la mascherina e apra le finestre per arieggiare l'aula. Il giudice, che in passato aveva annullato una delle multe fatte durante il lockdown, sostiene che il protocollo in essere non impone l'obbligo di indossare la mascherina, che la distanza è rispettata e che la protezione è garantita dal plexiglas.