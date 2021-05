Aggredita da tre ragazzi di colore che volevano derubarla in pieno centro: denuncia l'episodio alla polizia. Poteva avere un epilogo più drammatico l'aggressione subita da una donna che, fortunatamente, se l'è cavata con un occhio nero. Si tratta di Maria Gabriella D'Orazio, 63 anni, che lunedì mattina è stata aggredita mentre stava uscendo di casa. L'agguato si è consumato tra i vicoli del centro storico.

La donna, che abita in via Friuli, stava uscendo di casa in bici per sbrigare delle faccende. Erano passate da poco le 9. La sua attenzione era rivolta al cellulare quando all'improvviso si è sentita afferrare da dietro. Tre ragazzi, molto giovani, probabilmente sotto i vent'anni, tutti di colore, l'hanno aggredita con l'obiettivo di rubarle la borsa. Infatti, mentre uno dei tre le teneva la testa indietro con un braccio, l'altro ragazzo la strattonava per portale via la borsa.