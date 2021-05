Spunta l'asfalto sui marciapiedi in via Campo di Grilli e scatta la polemica. I cittadini lamentano il modo di "tappare" le aiuole che il Comune ha messo in campo nei giorni scorsi. Dalla casa comunale non ci stanno alle accuse e sceglie di intervenire sul tema l'assessore Francesco Romano dando una spiegazione ai residenti che nelle scorse ore si sono lamentati delle scelte adottate. «Lì è stato messo dell'asfalto per mettere in sicurezza i marciapiedi che sono in pessime condizioni da oltre vent'anni», afferma il vice sindaco della città delle Cascate.

«La nostra scelta di agire in tal senso deve essere motivata: quell'area godrà di lavori più importanti.

Abbiamo ottenuto sottolinea e tra poco sarà ufficiale un finanziamento da parte del ministero per oltre due milioni e seicento mila euro con la messa in sicurezza». «L'intervento prevede anche il rifacimento dei marciapiedi ha concluso Romano Abbiamo eseguito questo intervento "tampone" nei giorni scorsi perché è giusto mettere in sicurezza i pedoni ed abbiamo ritenuto opportuno perseguire questa strada perché ci sembrava inopportuno spendere somme imporranti ora, dato che una volta che partirà il cantiere verrà rimosso tutto».