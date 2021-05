Il consigliere comunale Ilaria Perini, delegata ai servizi sociali, si dice soddisfatta per i risultati raggiunti con l'erogazione dei buoni spesa e dei farmaci, che ha permesso di arrivare a tutte quelle famiglie in situazioni di disagio e di difficoltà. «La procedura digitalizzata – spiega Perini – ha garantito velocità e semplicità nell'erogazione, alla massima trasparenza nell'acquisto di beni di prima necessità e di medicinali, oltre ad un monitoraggio degli importi in tempo reale».

I numeri: circa 80 i nuclei familiari sostenuti, per un totale che ha superato le 250 persone seguite e circa 35mila gli euro spesi dall'amministrazione comunale. «Un sentito ringraziamento – conclude Ilaria Perini – va a tutte le attività che hanno aderito all'iniziativa e a tutti gli uffici comunali preposti con i quali abbiamo fattivamente collaborato».