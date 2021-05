Una truffa bella e buona. Un uomo, fingendosi nipote di un'anziana signora di Pontecorvo, l'ha contattata telefonicamente chiedendole di anticipargli una somma di denaro o, in alternativa, oggetti in oro che avrebbe dovuto consegnare a un corriere in cambio di un plico a lui diretto.

Il truffatore, giunto a casa della vittima, è riuscito, con insistenza, a carpirne la fiducia e a farsi consegnare 150 euro in contanti, due collane in oro giallo e un paio di orecchini, senza invece consegnarle nulla in cambio.

La donna, inizialmente frastornata, ha capito solo dopo di essere stata raggirata e si è recata in caserma per sporgere denuncia.

I carabinieri, tramite testimonianze, sono riusciti a individuare il modello e la targa dell'auto utilizzata per recarsi presso l'abitazione della vittima. In questo modo, i militari della Stazione, coadiuvati da quelli dell'Aliquota Operativa della Compagnia, hanno identificato e denunciato in stato di libertà l'uomo, un quarantasettenne di Napoli (già noto per reati contro il patrimonio e la persona), per truffa».